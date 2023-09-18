Хью Джекман разводится со своей женой после 27 лет брака

Издание People сообщило, что актёр Хью Джекман, известный по роли Росомахи, разводится со своей женой Деборрой-Ли Фернесс. Пара была в браке 27 лет.

По словам актёров, развод — их обоюдное решение. Не будет никаких конфликтов, поскольку Фернесс и Джекман останутся отличными друзьями.

Нам выпало счастье прожить вместе почти три десятилетия в качестве мужа и жены в прекрасном, любящем браке. Наш путь сейчас меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим наивысшим приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой.

Джекман и Фернесс познакомились в 1995 году, а уже в 1996 году поженились. У пары осталось двое приёмных детей: 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.