«Мы вас услышали»: Unity извинилась за несуразную политику по введению комиссии на игры
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Несколько дней назад компания Unity навлекла на себя гнев игроков и разработчиков из-за обновлённой бизнес-модели. Unity хотела ввести комиссию на установки игр для разработчиков, однако встретилась с массовой критикой в сети.
Прошедшей ночью компания принесла извинения и заявила, что слышит все слова разработчиков и геймеров. Компания проведёт ряд переговоров, чтобы объявить о новой политике.
Мы вас услышали. Приносим извинения за путаницу и беспокойство, вызванные политикой взимания платы, о которой мы объявили во вторник. Мы слушаем, разговариваем с членами нашей команды, сообществом, клиентами и партнёрами и будем вносить изменения в политику. Мы поделимся обновлениями через пару дней.
Компания собиралась работать по новой политике с 1 января 2024 года. Пока что неизвестно, как изменятся планы Unity — и изменятся ли вообще.
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