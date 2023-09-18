«Мы вас услышали»: Unity извинилась за несуразную политику по введению комиссии на игры

Несколько дней назад компания Unity навлекла на себя гнев игроков и разработчиков из-за обновлённой бизнес-модели. Unity хотела ввести комиссию на установки игр для разработчиков, однако встретилась с массовой критикой в сети.

Прошедшей ночью компания принесла извинения и заявила, что слышит все слова разработчиков и геймеров. Компания проведёт ряд переговоров, чтобы объявить о новой политике.

Мы вас услышали. Приносим извинения за путаницу и беспокойство, вызванные политикой взимания платы, о которой мы объявили во вторник. Мы слушаем, разговариваем с членами нашей команды, сообществом, клиентами и партнёрами и будем вносить изменения в политику. Мы поделимся обновлениями через пару дней.

Компания собиралась работать по новой политике с 1 января 2024 года. Пока что неизвестно, как изменятся планы Unity — и изменятся ли вообще.