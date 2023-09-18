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Заменить заднюю панель на iPhone 15 Pro будет в разы дешевле, чем у iPhone 14 Pro

Заменить заднюю панель на iPhone 15 Pro будет в разы дешевле, чем у iPhone 14 Pro
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iPhone 15 от iPhone 14 будет отличаться не только характеристиками, но и внутренней архитектурой. Apple пошла на этот шаг, чтобы облегчить замену задней панели смартфона.

Благодаря обновлённой внутренней архитектуре, изменилась и ценовая политика. По информации на сайте Apple, замена задней панели в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обойдется в $ 169 и $ 199. Это в три раза дешевле, чем в своё время стоила замена на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — она стоила $ 499 и $ 549.

iPhone 15 появится в продаже 22 сентября, предзаказы уже открыты. В России гаджеты можно будет купить с начала октября. Официальных продаж в стране, конечно, не будет. Смартфоны приедут в Россию из Китая, ОАЭ и других стран.

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