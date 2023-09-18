Заменить заднюю панель на iPhone 15 Pro будет в разы дешевле, чем у iPhone 14 Pro
Поделиться
iPhone 15 от iPhone 14 будет отличаться не только характеристиками, но и внутренней архитектурой. Apple пошла на этот шаг, чтобы облегчить замену задней панели смартфона.
Благодаря обновлённой внутренней архитектуре, изменилась и ценовая политика. По информации на сайте Apple, замена задней панели в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обойдется в $ 169 и $ 199. Это в три раза дешевле, чем в своё время стоила замена на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — она стоила $ 499 и $ 549.
iPhone 15 появится в продаже 22 сентября, предзаказы уже открыты. В России гаджеты можно будет купить с начала октября. Официальных продаж в стране, конечно, не будет. Смартфоны приедут в Россию из Китая, ОАЭ и других стран.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
10:45
-
10:14
-
10:03
-
09:36
-
09:00
-
08:34
-
08:17
-
07:48
-
07:21
-
06:45
-
02:16
- 17 сентября 2023
-
21:24
-
20:39
-
18:56
-
18:36
-
17:59
-
17:24
-
16:50
-
16:04
-
15:22
-
14:55
-
14:08
-
13:39
-
13:04
-
12:31
- 16 сентября 2023
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:06
-
17:32
-
16:48
-
15:54
-
15:30
-
15:04
Партнерский контент