Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Поколение «Ви» станет очень важным для четвёртого сезона «Пацанов»

Сериал «Поколение «Ви» станет очень важным для четвёртого сезона «Пацанов»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже совсем скоро стартует сериал «Поколение „Ви“, который выступит спин-оффом „Пацанов“. Во время интервью изданию Entertainment Weekly актриса Клаудия Думит, сыгравшая Викторию Ньюман, рассказала, как шоу повлияет на основной сериал.

По словам Думит, «Поколение „Ви“ определит, в какую сторону будет развиваться четвёртый сезон „Пацанов“. О чём конкретно говорит актриса, пока непонятно.

Сериал закладывает множество основ, на которых будет строиться четвёртый сезон.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.

Материалы по теме
Опубликованы новые кадры сериала «Поколение «Ви», спин-оффа «Пацанов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android