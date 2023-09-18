Сериал «Поколение «Ви» станет очень важным для четвёртого сезона «Пацанов»
Поделиться
Уже совсем скоро стартует сериал «Поколение „Ви“, который выступит спин-оффом „Пацанов“. Во время интервью изданию Entertainment Weekly актриса Клаудия Думит, сыгравшая Викторию Ньюман, рассказала, как шоу повлияет на основной сериал.
По словам Думит, «Поколение „Ви“ определит, в какую сторону будет развиваться четвёртый сезон „Пацанов“. О чём конкретно говорит актриса, пока непонятно.
Сериал закладывает множество основ, на которых будет строиться четвёртый сезон.
Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.
Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
12:38
-
12:35
-
12:20
-
12:03
-
11:36
-
10:45
-
10:14
-
10:03
-
09:36
-
09:00
-
08:34
-
08:17
-
07:48
-
07:21
-
06:45
-
02:16
- 17 сентября 2023
-
21:24
-
20:39
-
18:56
-
18:36
-
17:59
-
17:24
-
16:50
-
16:04
-
15:22
-
14:55
-
14:08
-
13:39
-
13:04
-
12:31
- 16 сентября 2023
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:06
Партнерский контент