HBO закрыла баскетбольный сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Компания HBO закрыла спортивный сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс». Шоу просуществовало всего два сезона — сразу после выхода продолжения холдинг объявил о том, что проект не будет продлён на дальнейшие сезоны.

Автор сериала Макс Боренштейн поблагодарил зрителей и всех причастных к производству тайтла за поддержку, отметив, что он бы хотел продолжить работу над своим детищем, однако этому уже не бывать.

Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» рассказывал о баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» и её участниках. События шоу разворачивались в 1980-х годах и рассказывали не только о противостояниях на площадке, но и о частной жизни знаменитых спортсменов того времени.