HBO закрыла баскетбольный сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»
Поделиться
Компания HBO закрыла спортивный сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс». Шоу просуществовало всего два сезона — сразу после выхода продолжения холдинг объявил о том, что проект не будет продлён на дальнейшие сезоны.
Автор сериала Макс Боренштейн поблагодарил зрителей и всех причастных к производству тайтла за поддержку, отметив, что он бы хотел продолжить работу над своим детищем, однако этому уже не бывать.
Сериал «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» рассказывал о баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс» и её участниках. События шоу разворачивались в 1980-х годах и рассказывали не только о противостояниях на площадке, но и о частной жизни знаменитых спортсменов того времени.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
12:38
-
12:35
-
12:20
-
12:03
-
11:36
-
10:45
-
10:14
-
10:03
-
09:36
-
09:00
-
08:34
-
08:17
-
07:48
-
07:21
-
06:45
-
02:16
- 17 сентября 2023
-
21:24
-
20:39
-
18:56
-
18:36
-
17:59
-
17:24
-
16:50
-
16:04
-
15:22
-
14:55
-
14:08
-
13:39
-
13:04
-
12:31
- 16 сентября 2023
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
18:42
-
18:06
Партнерский контент