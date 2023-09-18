Расписание выхода второго сезона сериала «Зимородок» на русском языке

Второй сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок» стартовал в России уже 17 сентября. Продолжение шоу вышло как минимум в онлайн-кинотеатре «Иви» и «Окко» с русской озвучкой.

Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждое воскресенье с отечественным дубляжом. На данный момент у второго сезона заявлены десять эпизодов, однако наверняка шоу получит около 36 серий — столько было у первого сезона.

Расписание второго сезона сериала «Зимородок»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 17 сентября 2-я серия 24 сентября 3-я серия 1 октября 4-я серия 8 октября 5-я серия 15 октября 6-я серия 22 октября 7-я серия 29 октября 8-я серия 5 ноября 9-я серия 12 ноября 10-я серия 19 ноября

Продолжение следует…

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».