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«Зимородок 2» на русском: расписание выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Зимородок» на русском языке
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Второй сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок» стартовал в России уже 17 сентября. Продолжение шоу вышло как минимум в онлайн-кинотеатре «Иви» и «Окко» с русской озвучкой.

Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждое воскресенье с отечественным дубляжом. На данный момент у второго сезона заявлены десять эпизодов, однако наверняка шоу получит около 36 серий — столько было у первого сезона.

Расписание второго сезона сериала «Зимородок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 сентября
2-я серия24 сентября
3-я серия1 октября
4-я серия8 октября
5-я серия15 октября
6-я серия22 октября
7-я серия29 октября
8-я серия5 ноября
9-я серия12 ноября
10-я серия19 ноября

Продолжение следует…

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».

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