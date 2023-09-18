Расписание выхода второго сезона сериала «Зимородок» на русском языке

Второй сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок» стартовал в России уже 17 сентября. Продолжение шоу вышло как минимум в онлайн-кинотеатре «Иви» и «Окко» с русской озвучкой.
Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждое воскресенье с отечественным дубляжом. На данный момент у второго сезона заявлены десять эпизодов, однако наверняка шоу получит около 36 серий — столько было у первого сезона.
Расписание второго сезона сериала «Зимородок»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|1 октября
|4-я серия
|8 октября
|5-я серия
|15 октября
|6-я серия
|22 октября
|7-я серия
|29 октября
|8-я серия
|5 ноября
|9-я серия
|12 ноября
|10-я серия
|19 ноября
Продолжение следует…
«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.
Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».
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