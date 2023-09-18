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Apple: iPhone 15 Pro станет лучшей игровой консолью

Apple: iPhone 15 Pro станет лучшей игровой консолью
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на iPhone 15 Pro можно будет запускать современные игры. На смартфон уже заявлены ремейк Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и другие тайтлы.

По словам Apple, из iPhone 15 Pro получится лучшая игровая консоль, притом слово «консоль» компания рассматривает не как что-то, что обязательно используется на телевизоре или мониторе.

Я думаю, мы сосредоточены на разработчиках и играх. Меньше на попытках конкурировать с консолями. Я думаю, что консоль — это просто удобный способ для нас поговорить об играх, на которые ориентируются разработчики. Мы сделали всё возможное, чтобы попытаться предоставить разработчикам тот же набор инструментов, и мы усердно работаем с ними.

Запуск игр на гаджете стал возможен благодаря тому, что он онащён совершенно новым чипом A17 Pro, который в значительной степени ориентирован на повышение производительности графического процессора. Новый процессор оснащён 6-ядерным процессором, который, по словам Apple, повышает не только производительность, но и энергоэффективность.

iPhone 15 появится в продаже 22 сентября. До России смартфон доберётся в начале октября.

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