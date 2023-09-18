Фильм «Барби» возглавил российский прокат — СМИ
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14 сентября в России стартовали показы фильма «Барби» с дубляжом студии Red Head Sound. Ленту можно посмотреть в большинстве киносетей страны с официальными голосами Райана Гослинга и Марго Робби в исполнении Даниила Щебланова и Татьяны Шитовой.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм Гретты Гервиг уже заработал в России около 120 млн рублей и возглавил отечественный прокат. Точный результат подсчитать сложно, потому что ленту показывают неофициально, так что реальные сборы могут быть в разы выше.
На втором месте с результатом в 85 млн рублей оказалась американская мелодрама «После. Навсегда», а замкнул тройку с 20 млн рублей триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлом Л. Джексоном.
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