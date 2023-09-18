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У МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 потребовали отменить плату за раздачу интернета

Операторов связи в России обязали отменить плату за раздачу мобильного интернета
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдвинула крупным операторам в России требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов.

ФАС напомнила, что ещё в августе 2023 направила операторам запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании службе не предоставили.

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