Вышел трейлер сериала «Ира» — российского ответа «Дряни» с Фиби Уоллер-Бридж

Компания «Окко» выпустила первый трейлер сериала «Ира». Шоу, которое называют российским ответом на «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж, стартует в онлайн-кинотеатре уже 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат «Окко»

Сериал «Ира» рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни.

Главную роль в «Ире» сыграла Ингрид Олеринская («Молодой человек»), а поставил сериал дебютант Алим Бесчоков. Он же выступил и главным сценаристом шоу.