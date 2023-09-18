Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала «Ира» — российского ответа «Дряни» с Фиби Уоллер-Бридж

Вышел трейлер сериала «Ира» — российского ответа «Дряни» с Фиби Уоллер-Бридж
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Окко» выпустила первый трейлер сериала «Ира». Шоу, которое называют российским ответом на «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж, стартует в онлайн-кинотеатре уже 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат «Окко»

Сериал «Ира» рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни.

Главную роль в «Ире» сыграла Ингрид Олеринская («Молодой человек»), а поставил сериал дебютант Алим Бесчоков. Он же выступил и главным сценаристом шоу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android