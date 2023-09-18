Александр Невский заявил об успехе своего нового фильма ужасов — и уже решил делать сиквел
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Известный российский актёр, режиссёр, культурист и писатель Александр Невский подвёл первые итоги проката своего нового фильма «Проклятие Лилиан».
Это дебютная картина Невского в жанре хоррора. Он выступил в роли автора сценария вместе с
Крэйгом Хаманном, а режиссёром ленты стал Джо Корнет, который работал с Невским над «Нападением на Рио Браво».
Александр заявил об успехе картины и теперь намерен снять вторую часть.
Мой первый фильм ужасов оказался настолько успешным, что, по результатам прошедшего кинорынка в Торонто, принято решение создать продолжение. К франшизе в жанре вестерна у меня добавится франшиза в жанре хоррора.
«Проклятие Лилиан» вышел в кинотеатрах России, США и Канады 14 сентября. В нашей стране за первый уик-энд фильм смог заработать 616 тыс. рублей.
Фото: ЕАИС
Ранее Александр Невский заявил, что остановил работу над продолжением вестерна «Нападение на Рио Браво» из-за забастовки актёров и сценаристов Голливуда.
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