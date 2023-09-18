Глава Apple Тим Кук: я посмотрел весь третий сезон «Теда Лассо» в шлеме Vision Pro

Глава Apple Тим Кук дал интервью в эфире передачи CBS Sunday Morning и подтвердил, что гарнитура дополненной реальности Vision Pro поступит в продажу в 2024 году. Топ-менеджер заявил, что практически ежедневно использует устройство не только для работы, но и для развлечения.

Так, совсем недавно Тим Кук посмотрел третий сезон «Теда Лассо» на Vision Pro, признав, что ему как главе Apple доступны многие привилегии, недоступные обычным людям. И говорить о них до анонса или релиза он попросту не может.

Я использую Apple Vision Pro на регулярной основе. Недавно посмотрел весь третий сезон «Теда Лассо» в шлеме. Конечно, в мире есть вещи, которые доступны мне и недоступны обычным людям, но я не могу говорить о них.

Кук вновь выразил уверенность в том, что Apple Vision Pro станет одним из лучших устройств на рынке благодаря удобству и качеству софта от Apple. Продажи Vision Pro должны стартовать в начале 2024 года. До релиза Apple также запустит демонстрационные стенды в фирменных магазинах: в них желающие смогут опробовать устройство перед покупкой.