Трейлер аниме «Сто девушек, которые очень-очень сильно тебя любят» — премьера 8 октября

Создатели аниме-адаптации популярной манги «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» представили ролик с кадрами и опенингом проекта.

Сериал в жанре школьной романтической комедии расскажет историю безнадёжного парня, которому отказывают все девушки. Однажды на его молитвы откликнулся бог любви: теперь Айджо Рентаро обожают сразу сотня разных девушек — но те, кому он откажет во взаимности, умрут страшной смертью.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр EMOTION Label Channel». Права на видео принадлежат Bibury Animation Studios.

Адаптацией манги Рикито Накамуры занимается студия Bibury Animation («Пять невест»), режиссёром стал Хикару Сато («Башня Бога», серия «Бакуман»).

Премьера аниме «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» намечена на 8 октября. Точное количество и продолжительность серий пока неизвестны.