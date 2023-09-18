Вышел новый тизер сериала «Берлин» — спин-офф «Бумажного дома» выйдет 29 декабря

Netflix выпустил первый тизер «Берлина» — спин-оффа культового испанского сериала «Бумажный дом». Вместе с тизером онлайн-кинотеатр назвал дату выхода — все восемь эпизодов можно будет посмотреть 29 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Берлин» расскажет о жизни одного из грабителей «Бумажного дома» — Андреса де Фонойосы (Берлина). Съёмки спин-оффа проходили осенью 2022 года — к главной роли вернётся Педро Алонсо. Вместе с ним в проекте сыграли Найва Нимри (Алисия Сьерра) и Ициар Итуньо (Ракель Мурильо).

Оригинальный «Бумажный дом» рассказывает о группе авантюристов, использующих названия городов в качестве кодовых имён. Они собираются вместе, чтобы провернуть ограбление Испанского королевского монетного двора, а затем и Банка Испании.