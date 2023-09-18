Первые кадры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — новой адаптации от Disney

Издание Entertaiment Weekly поделилось первыми кадрами предстоящего сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по известной серии романов Рика Риордана.

Сам автор в интервью отмечает, что предстоящее шоу станет наиболее верной адаптацией, которой фанаты книг ждали долгие годы.

Фото: EW

При этом создатели отмечают, что новая версия «Перси Джексона» будет точнее отражать реальный мир и его репрезентативность — так, белокожую блондинку, дочь Афины, в сериале сыграет чернокожая актриса Лия Джеффрис.

Фото: EW

Рик Риордан отмечает, что придумал вселенную, читая сказки своему сыну — и теперь хочет взглянуть на историю свежим взглядом, чтобы убедиться, что история обращена ко всем детям.

Каждый может посмотреть этот сериал и увидеть в нём себя. Он достаточно инклюзивный, чтобы каждый почувствовал себя героем — в конце концов, поэтому я и написал эту книгу.

Фото: EW

Новая адаптация популярной франшизы «Перси Джексон и Олимпийцы» выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ 20 декабря.