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Вышел релизный трейлер аддона Separate Ways для Resident Evil 4

Вышел релизный трейлер аддона Separate Ways для Resident Evil 4
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Capcom выпустила релизный трейлер дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. В продолжительном ролике авторы показали некоторые события из расширения с Адой Вонг.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

События аддона Separate Ways развернутся параллельно сюжету ремейка Resident Evil 4 и расскажут об Аде Вонг, которой поручают некое особое задание. В процессе его выполнения девушка встретится не только с главным героем оригинальной игры Леоном, но и с Альбертом Вескером, который пытается возродить корпорацию «Амбрелла».

Релиз Separate Ways состоится уже 21 сентября на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series. Вместе с выходом дополнения в режиме «Наёмники» появятся два новых героя.

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