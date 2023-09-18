Вышел релизный трейлер аддона Separate Ways для Resident Evil 4

Capcom выпустила релизный трейлер дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. В продолжительном ролике авторы показали некоторые события из расширения с Адой Вонг.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

События аддона Separate Ways развернутся параллельно сюжету ремейка Resident Evil 4 и расскажут об Аде Вонг, которой поручают некое особое задание. В процессе его выполнения девушка встретится не только с главным героем оригинальной игры Леоном, но и с Альбертом Вескером, который пытается возродить корпорацию «Амбрелла».

Релиз Separate Ways состоится уже 21 сентября на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series. Вместе с выходом дополнения в режиме «Наёмники» появятся два новых героя.