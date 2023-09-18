Персонажей Mortal Kombat 1 сравнили с их прототипами — реальными актёрами

Видеоблогер Дэн Аллен выпустил ролик, в котором сравнил героев из Mortal Kombat 1 с реальными актёрами, которые подарили персонажам свою внешность (а некоторые ещё и голос).

В то время как одни герои файтинга практически неотличимы от оригинала, другим для образа приходилось поправлять макияж, причёску и так далее. Среди последних к примеру, оказалась Меган Фокс, сыгравшая вампиршу Нитару.

Видео доступно на YouTube-канале Dan Allen Gaming. Права на видео принадлежат Dan Allen Gaming.

Mortal Kombat 1 вышла в раннем доступе 14 сентября, основной релиз ожидается завтра. Файтинг ожидаемо получил высокие оценки от журналистов, но пользовательский рейтинг был занижен геймерами из России и Беларуси — в этих странах онлайн-режимы и некоторый контент недоступны без VPN.