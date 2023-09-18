Режиссёр «Казино «Рояль» опасался, что Дэниел Крейг недостаточно сексуален для роли Бонда
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Новозеландский режиссёр Мартин Кэмпбелл в недавнем интервью рассказал о сомнениях по поводу актёра на роль Джеймса Бонда в его фильме «Казино «Рояль».
Постановщик сообщил, что он был обеспокоен заменой Пирса Броснана на Дэниела Крейга. По мнению Кэмпбелла, типаж актёра отличался от классического Бонда, которого полюбили зрители.
Дэниел — превосходный актёр, в этом нет никаких сомнений. Но дело в том, что такие люди, как Шон Коннери, Роджер Мур и Пирс Броснан — все красивые парни, сексуальные, очень привлекательны для женщин и так далее. Дэниел, очевидно, был более жёстким и суровым, не вписываясь в традиционные рамки.
Опасения прессы, фанатского сообщества и самого режиссёра в итоге оказались беспочвенными. После выхода фильма зрители высоко оценили Дэниела Крейга, а впоследствии он сыграл ещё в четырёх фильмах про «Агента 007».
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