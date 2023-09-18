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Вышла операционная система iOS 17 для iPhone

Вышла операционная система iOS 17 для iPhone
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Состоялся официальный релиз новой версии операционной системы iOS для смартфонов марки Apple.

Обновить ОС до iOS 17 смогут все владельцы телефонов iPhone XS и новее (iPhone XR, 11, 12, 13 и 14). Разработчики из Apple добавили в систему ряд новых функций и возможностей.

Так, теперь пользователи смогут безопасно делиться паролями с другими владельцами iPhone, а в браузере Safari появились новые возможности для сохранения конфиденциальности данных. Также в iOS 17 можно заходить в систему с другого устройства через QR-код и Apple ID.

Среди других нововведений можно выделить постеры контактов для звонков и FaceTime, «живые» стикеры в iMessage и ряд возможностей, которые упрощают использование iPhone детьми и пожилыми людьми.

Ранее Apple представила iPhone 15.

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