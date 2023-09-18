В файлах Mortal Kombat 1 нашли намёки на новых героев

Ещё до официального релиза Mortal Kombat 1 датамайнеры смогли изучить файлы шутера благодаря раннему доступу — в них обнаружились упоминания героев, пока недоступных в игре.

Судя по всему, эти файлы относятся либо к вырезанному контенту, либо к будущим обновлениям Mortal Kombat 1. В игре нашли реплики десяти новых персонажей, среди которых Нуб Сайбот, Сайракс и даже Т-1000 из «Терминатора 2».

Полный список персонажей, чьи реплики есть в файлах MK1:

Нуб Сайбот (Би-Хан)

Сайракс (робот)

Конан

Призрачное лицо

Джейд

Кесси Кейдж

Кунг Джин

Коталь Кан

Хи-Мэн

Т-1000 из «Терминатора 2» (Роберт Патрик).

Судя по всему, эти персонажи могут появиться в файтинге вместе с большим сюжетным дополнением. Пока разработчики игры не комментировали слухи о новых персонажах.