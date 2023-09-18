В файлах Mortal Kombat 1 нашли намёки на новых героев
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Ещё до официального релиза Mortal Kombat 1 датамайнеры смогли изучить файлы шутера благодаря раннему доступу — в них обнаружились упоминания героев, пока недоступных в игре.
Судя по всему, эти файлы относятся либо к вырезанному контенту, либо к будущим обновлениям Mortal Kombat 1. В игре нашли реплики десяти новых персонажей, среди которых Нуб Сайбот, Сайракс и даже Т-1000 из «Терминатора 2».
Полный список персонажей, чьи реплики есть в файлах MK1:
- Нуб Сайбот (Би-Хан)
- Сайракс (робот)
- Конан
- Призрачное лицо
- Джейд
- Кесси Кейдж
- Кунг Джин
- Коталь Кан
- Хи-Мэн
- Т-1000 из «Терминатора 2» (Роберт Патрик).
Судя по всему, эти персонажи могут появиться в файтинге вместе с большим сюжетным дополнением. Пока разработчики игры не комментировали слухи о новых персонажах.
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