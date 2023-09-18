Стартовали «Папины дочки: Новые» — продолжение сериала о семье Васнецовых

На телеканале СТС показали первые эпизоды сериала «Папины дочки: Новые». Три серии продолжения культового ситкома десятилетней давности также стали доступны на сайте канала и в онлайн-кинотеатре START.

Напомним, в спин-оффе главным героем стал Веник (его сыграл Филипп Бледный), парень Даши из оригинального сериала. Жена повторяет судьбу матери и сбегает от него, оставляя молодого отца с четырьмя маленькими дочками.

Помимо Бледного, к своим ролям в продолжении «Папиных дочек» вернулись Андрей Леонов и Нонна Гришаева (папа и мама), а также оставшиеся четыре «дочки» — Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова.

Всего в первом сезоне будет 20 серий, их будут выпускать в течение трёх недель с понедельника по четверг. Финал покажут 5 октября.