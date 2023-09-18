Состоялся полноценный релиз экшен-игры Lies of P в стиле Bloodborne

18 сентября соулс-лайк Lies of P в стилистике Bloodborne официально вышел на ПК и консолях — ранее игру могли запустить только обладатели расширенного издания.

За три дня раннего доступа проект получил высокие оценки игроков. Например, собрал 91% положительных отзывов в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат NEOWIZ.

По сюжету игры кукла по имени Пиноккио вместе со своим создателем Джепетто пытается остановить хаос в родном городе, вызванный нашествием мутантов и восстанием роботов.

Геймплей напоминает классические игры жанра souls-like, хотя по сеттингу намного ближе к Bloodborne, чем к Dark Souls или Elden Ring. Другие детали и наши впечатления о Lies of P можно прочесть в нашем отдельном материале.