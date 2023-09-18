Состоялся полноценный релиз экшен-игры Lies of P в стиле Bloodborne
Поделиться
18 сентября соулс-лайк Lies of P в стилистике Bloodborne официально вышел на ПК и консолях — ранее игру могли запустить только обладатели расширенного издания.
За три дня раннего доступа проект получил высокие оценки игроков. Например, собрал 91% положительных отзывов в Steam.
Видео доступно на YouTube-канале Lies of P. Права на видео принадлежат NEOWIZ.
По сюжету игры кукла по имени Пиноккио вместе со своим создателем Джепетто пытается остановить хаос в родном городе, вызванный нашествием мутантов и восстанием роботов.
Геймплей напоминает классические игры жанра souls-like, хотя по сеттингу намного ближе к Bloodborne, чем к Dark Souls или Elden Ring. Другие детали и наши впечатления о Lies of P можно прочесть в нашем отдельном материале.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
21:19
-
20:49
-
20:29
-
20:12
-
20:00
-
19:28
-
19:06
-
18:39
-
18:24
-
18:16
-
18:01
-
18:01
-
17:36
-
16:53
-
16:38
-
16:20
-
16:09
-
15:58
-
15:50
-
15:20
-
15:17
-
14:52
-
14:28
-
14:03
-
13:40
-
13:18
-
13:01
-
12:58
-
12:38
-
12:35
-
12:03
-
11:36
-
10:45
-
10:14
-
10:03
Партнерский контент