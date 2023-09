«Скучно». На анонс iPhone 15 отреагировал создатель смартфонов Nothing Phone и One Plus

Создатель смартфонов Nothing и One Plus Карл Пей уже в традиционном формате отреагировал на анонс новых смартфонов Apple — линейки iPhone 15. Ролик опубликовали на YouTube-канале Nothing.

Пей скучает по временам, когда подобные мероприятия проводили вживую — в них была особая магия, чем часто пользовалась Apple. Например, когда на анонсе Macbook Air ноутбук просто положили в конверт, а он был таким тонким и маленьким, что вообще было непонятно, что на самом деле там ноутбук.

Добавление USB-C в iPhone — победа. Apple долго не хотела менять разъём, чтобы «защитить» смартфон, дабы его владельцем было чуть сложнее переходить на устройства конкурентов.

Титановые рамки в iPhone 15 — круто, но только для энтузиастов. Обычные люди вряд ли даже поймут, что что-то поменялось. Но у нового материала есть свои преимущества — он более лёгкий и при этом более надёжный.

Apple постоянно улучшает iPhone.

Замена кнопки изменения звукового режима в iPhone 15 Pro, вероятно, связана с низкой статистикой использования переключателя. Однако, возможно, они также готовятся к будущему, где новая кнопка Action будет нужна для какой-то новой функции.

Новые камеры в iPhone 15 отличные, Apple может себе позволить тратить огромные ресурсы на постоянное улучшение этого аспекта. Поэтому они если не лучшие по камере, то точно одни из лучших.

В целом он назвал анонс «скучным» — смотреть презентацию вообще не было никакого смысла, можно было потратить буквально пару минут на новостных сайтах и прочитать всё важное в выжимках.

Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.