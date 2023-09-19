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Unity откажется от спорных изменений в бизнес-модели после массовой критики — Bloomberg

Unity откажется от спорных изменений в бизнес-модели после массовой критики — Bloomberg
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История с компанией Unity и не думает прекращаться. После того, как фирма выкатила жёсткие условия, облагающие комиссией разработчиков, компанию тут же раскритиковали как сами разработчики, так и игроки.

В ответ на это Unity пообещала исправить ситуацию и заявила, что услышала все мнения касательно новой бизнес-модели. По информации издания Bloomberg, вчера члены компании провели встречу, на которой обсудили решение данного вопроса.

Что изменится в бизнес-модели компании?

  • Согласно предварительному новому плану, Unity ограничит комиссию до 4% от выручки от игры для клиентов, зарабатывающих более $ 1 млн
  • Компания заявила, что будет учитывать установки игр, которые произойдут после 1 января 2024 года. То есть разработчикам не придётся платить большие суммы, если их игры ранее превысили порог
  • Unity не будет сама собирать данные о количестве установок. Теперь это дело за самими разработчиками
  • По словам представителей компании, после введения новых планов «90% пользователей Unity не пострадают»

Во время встречи сотрудники спросили, как оправиться после ситуации и вновь вызывать доверие аудитории. По словам руководства Unity, «нужно просто делать, а не говорить», и более осторожно делать будущие заявления.

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