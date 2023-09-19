Суровый Николас Кейдж в шляпе — в трейлере вестерна «В поисках зверя»

Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер вестерна «В поисках зверя» с Николасом Кейджем в главной роли. В ролике можно увидеть актёра в образе охотника Миллера. Антураж фильма очень сильно напоминает Red Dead Redemption.
Сюжет фильма основан на одноимённом романе писателя Джона Эдварда Уильямса.
Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Постер фильма
Фото: Sony Pictures Entertainment
Действие ленты развернётся на Диком Западе в 1870-х. В центре истории окажется паренёк Уилл, который бросает учебу в Гарварде, чтобы отправиться в Скалистые горы Колорадо вместе с охотниками на бизонов. Он не умеет ни убивать, ни снимать шкуры, но полон энтузиазма и достаточно богат, чтобы оплатить всю экспедицию. Возглавляет отряд опытный охотник Миллер.
Режиссёром картины выступил Гейб Польски. Вместе с Кейджем в ленте снялись Рэйчел Келлер, Ксандер Беркли, Фред Хехингер, Пол Рейси и другие.
Премьеры картины состоится 20 октября.
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