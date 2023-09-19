Появился яркий опенинг седьмого сезона «Рика и Морти»

Компания Adult Swim опубликовала опенинг седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Открывающий ролик получился очень в духе проекта: ярким и безумным.

Вначале можно увидеть бегущих Рика и Морти, ожившего мертвеца, культовый шпагат Ван-Дамма от Джерри, огромное летающее существо и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Седьмой сезон проекта продолжит события предыдущего и расскажет о новых приключениях, в которые попадут Морти и его дедушка Рик. Их снова ждут безумные миры, необычные существа и новые персонажи.

Премьера нового сезона «Рика и Морти» состоится 15 октября. Ранее в Adult Swim заявляли, что поиск актёра, который будет озвучивать главных героев вместо Джастина Ройланда, уже идёт, но окончательно пока ничего не решено.