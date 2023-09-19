Эксперты рассказали, какие предметы в доме тормозят интернет
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Газета «Известия» обратила внимание, что на сайте RuNews 24 появилась информация о том, какие вещи и бытовые приборы в доме могут мешать прохождению интернет-сигнала.
Среди наиболее распространённых вещей, мешающих интернету, выделяют микроволновые печи, стены, беспроводные телефоны, аквариумы, крупную мебель и зеркала. В издании RuNews 24 посоветовали, как можно избежать торможения интернета.
Если вы заметили, что из раза в раз ваш интернет становится то слабее, то сильнее, проверьте местоположение вашего роутера. Возможно, дело не в качестве работы провайдера, а в том, что на пути у радиосигнала стоит какая-то помеха прямо в доме.
Лучший вариант — если приёму сигнала не мешает вообще ничего. Тогда интернет будет стабильно и комфортно работать.
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