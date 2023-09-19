После пощёчины на «Оскаре 2022» Крис Рок обращался к психологу

Помните «Оскар 2022»? Событие трудно забыть, поскольку его главным событием стала пощёчина, которую Уилл Смит влепил Крису Року за то, что тот оскорбительно пошутил над его женой. Лесли Джонс, близкая подруга и коллега Рока, рассказала, как Крис пережил этот момент.

По её словам, Крису пришлось посетить психолога вместе со своими детьми, поскольку произошедшее увидела его семья. Ничего критичного не случилось, но осадок остался неприятный.

Это было унизительно. Это действительно повлияло на него. Его дочери, его родители видели это. Ему пришлось обратиться к психологу со своими дочерьми.

Также Джонс подчеркнула, что в сложившейся ситуации не стала бы стоять за Уилла, а старалась бы всё вывести в шутку, пока Смит не успокоился бы сам.

Я спросила его: «Крис, когда он встал, почему ты не побежал?» Я бы на его месте бегала и говорила: «Уилл, успокойся. Джада, отзови своего мужчину!»

После случившегося Уиллу Смиту запретили посещать «Оскар» в течение десяти лет.