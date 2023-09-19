Киану Ривз хотел, чтобы Джон Уик окончательно умер в четвёртой части
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«Джон Уик 4» — не последняя часть франшизы про наёмного убийцу, но она бы вполне могла ей стать. В недавнем интервью продюсер «Джона Уика» Бэзил Иваник рассказал, что Киану Ривз хотел, чтобы его персонаж умер в конце четвёртого фильма.
По словам Иваника, съёмки в «Джоне Уике» изматывают Ривза как физически, так и эмоционально, поэтому актёр под конец производства очень измотан. Он просил создателей ленты убить Уика, но они оставили «10%-ный шанс на возвращение».
Съёмки всех частей «Джона Уика» настолько изматывают, что это разрушает Киану физически и эмоционально. Как-то раз он сказал: «Я хочу, чтобы меня окончательно убили в конце этого фильма». Мы сказали: «Знаешь, всё же пусть будет 10%-ная вероятность на возвращение».
Когда выйдет «Джон Уик 5», неизвестно, но Ривз наверняка как минимум ещё раз вернётся к роли любимого всеми наёмника.
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