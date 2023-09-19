«Я последний из динозавров»: Сильвестр Сталлоне — о продолжительности своей карьеры
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Легендарный актёр Сильвестр Сталлоне, известный по ролям Рэмбо и Рокки, рассказал, что считает себя «последним из динозавров», имея в виду культовых актёров из боевиков 1980-х, которые до сих пор продолжают сниматься в кино.
По словам Сталлоне, он очень доволен своей карьерой. Особенно актёр радуется тому, что до сих пор работает и снимается в картинах.
Вы не можете быть готовы к этому… Продолжительность этой карьеры умопомрачительна. Это просто умопомрачительно, потому что я не знаю, сколько ещё вы сможете ждать. Общество меняется, коммерциализация в кино становится всё быстрее. Так что долголетие стало бы премией.
Следующая лента, в которой можно увидеть Сталлоне, — «Неудержимые 4». Она выйдет 22 сентября.
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