Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Джон Траволта — инсайдер

В «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Джон Траволта — инсайдер
Комментарии

Фильм «Кинокритик» Квентина Тарантино обрастает всё новыми и новыми деталями. Так, инсайдер Джефф Снейдер сообщил, что режиссёр пригласил для съёмок в ленте Джона Траволту.

Напомним, единственный фильм Тарантино, в котором снялся Траволта, — «Криминальное чтиво». Судя по всему, постановщик вновь захотел поработать со своим давним другом и коллегой. Снайдер также говорит, что каст всего фильма уже собран, но его пока не объявляют из-за забастовок.

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино. В ленте могут сняться Сэмюэл Л. Джексон и Брюс Уиллис.

Материалы по теме
Главную роль в «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Пол Уолтер Хаузер — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android