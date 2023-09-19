В «Кинокритике» Квентина Тарантино сыграет Джон Траволта — инсайдер
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Фильм «Кинокритик» Квентина Тарантино обрастает всё новыми и новыми деталями. Так, инсайдер Джефф Снейдер сообщил, что режиссёр пригласил для съёмок в ленте Джона Траволту.
Напомним, единственный фильм Тарантино, в котором снялся Траволта, — «Криминальное чтиво». Судя по всему, постановщик вновь захотел поработать со своим давним другом и коллегой. Снайдер также говорит, что каст всего фильма уже собран, но его пока не объявляют из-за забастовок.
Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино. В ленте могут сняться Сэмюэл Л. Джексон и Брюс Уиллис.
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