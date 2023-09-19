В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 точно не будет русской озвучки

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 будет поддерживать русский язык, но не полностью. Как выяснили на сайте Zone of Games, при входе игра сразу же уведомляет об отсутствии русскоязычной озвучки в дополнении.

Изначально на сайте сообщали, что обнаружили в файлах Phantom Liberty архив с русской озвучкой, но, как оказалось, он принадлежит оригинальной Cyberpunk 2077. Интересно, что при прохождении квестов из DLC язык речи будет автоматически переключаться на английский. А если выполнять задания базовой игры, то снова включится русский.

Фото: Zone of Games

Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября, а 21-го числа Cyberpunk 2077 получит крупный патч 2.0, который сделает игру ещё лучше и играбельнее.