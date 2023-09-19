«Настоящий шедевр научной фантастики» — критики в восторге от фильма «Создатель»
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29 сентября состоится премьера «Создателя» — научно-фантастического фильма Гарета Эдвардса, режиссёра «Изгоя-один: Звёздные войны. Истории». Картина расскажет о противостоянии человечества и искусственного интеллекта в ближайшем будущем. Главную роль в фильме сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу» Кристофера Нолана.
Некоторые критики уже посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями в соцсетях. По большей части журналисты отзываются о картине положительно, отмечая качество спецэффектов, актёрскую игру, эмоциональный сюжет, и сравнивают её с научной фантастикой от Стивена Спилберга.
Некоторые отзывы критиков о «Создателе»
«Создатель» — это завораживающий и гигантский прыжок в великолепный новый мир. Гарет Эдвардс возвращается с современным взглядом на искусственный интеллект, рассказывая о нём с потрясающими спецэффектами и превосходной актёрской игрой.
«Создатель» ошеломляет не только визуально, но и эмоциональной историей.
«Создатель» на удивление очень хорош. На мой взгляд, это лучший фильм года и лучший научно-фантастический фильм за последние десятилетия.
Настоящий шедевр научной фантастики и один из лучших фильмов года. Фильм затрагивает очень много тем, а искусственный интеллект здесь лишь одна из множества граней. Гарет Эдвардс мастерски удерживает внимание аудитории на протяжении двух часов подряд.
«Создатель» — это огромный подвиг для жанра научной фантастики и редкий представитель жанра оригинальных блокбастеров. Пожалуйста, пусть таких фильмов станет как можно больше.
Премьера картины состоится 29 сентября. В России официального проката не будет.
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