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«Отличная графика для эпохи PS2» — геймеры насмехаются над Mortal Kombat 1 для Switch

Издание IGN выложило геймплейный ролик Mortal Kombat 1, записанный на Nintendo Switch. Как можно увидеть, версия для Switch получилась самой слабой в плане графики и проработки моделей персонажей.

Впрочем, такой слабый графический уровень не должен удивлять, поскольку разработчики старались максимально ужать файтинг в плане картинки, чтобы он адекватно запускался на Switch.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Люди в комментариях уже отреагировали на Switch-версию различными подколами.

Эта Mortal Kombat показывает отличную графику для эпохи PS2!

Рад, что они обновляют Mortal Kombat Mobile таким потрясающим контентом.

А теперь представьте, что вы оформляете предварительный заказ ультимативного издания на Switch!

Мне жаль, но это, должно быть, тревожный звонок для Nintendo, чтобы она уже создала свою консоль следующего поколения.

Mortal Kombat 1 доступна на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. ПК-версия выйдет сегодня в 20:00 мск. Игра получила отличные оценки от критиков.