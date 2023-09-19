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Стартовали съёмки второго сезона новых «Папиных дочек»

Стартовали съёмки второго сезона новых «Папиных дочек»
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19 сентября съёмочная команда сериала «Папины дочки. Новые» приступила к съёмкам продолжения. Об этом сообщает телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start. Режиссёром второго сезона выступит Аскар Бисембин («Свадьба на троих»), а весь основной актёрский состав вернётся к своим ролям.

Второй сезон новых «Папиных дочек» расскажет о том, как Вениамин после ухода Даши из семьи пытается справиться с воспитанием четырёх дочек Лиз, Дианы, Арины и Сони. К началу второго сезона пройдёт уже полгода с побега Даши, но Веник по-прежнему надеется её отыскать и вернуть в семью.

Сколько именно продлятся съёмки продолжения, неизвестно. Напомним, съёмки первого сезона продлились около трёх месяцев — с 25 января по 30 марта.

Первые кадры со съёмок второго сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Фото: СТС/START

Фото: СТС/START

Фото: СТС/START

Фото: СТС/START

Фото: СТС/START

Фото: СТС/START

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