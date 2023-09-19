Стало известно состояние артиста Игоря Николаева после госпитализации
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15 сентября советский и российский музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию. У него нашли следы перенесённого обширного инфаркта — врачи продолжают попытки стабилизировать состояние артиста. Первое время в палату не пускали даже самых близких родственников.
По данным телеграм-канала 112, недавно артисту провели сложную операцию на сердце: коронарное шунтирование, предназначенное для восстановления нарушенного кровотока в сердечной мышце. Отмечается, что он всё ещё находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Игорь Николаев носит звание народного артиста РФ, является неоднократным лауреатом Национальной российской музыкальной премии «Овация» и обладателем премии Муз-ТВ.
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