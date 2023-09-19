Линейка iPhone 16 Pro получит увеличенный дисплей — Bloomberg

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман выпустил колонку, посвящённую ближайшему будущему Apple. В нём он порассуждал, что может ждать пользователей устройств компании в ближайшие годы.
По данным Гурмана, Apple сфокусируется на развитии Pro-моделей своих смартфонов, внедряя всё больше инноваций в премиальные версии iPhone. Так, будущий iPhone 16 Pro может получить увеличенный дисплей — Apple якобы видит спрос на устройства с большим экраном.
Для сравнения: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поступят в продажу с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Поэтому линейка iPhone 16 Pro, которая выйдет в следующем году, может выйти с увеличенным экраном.
По информации Гурмана, Apple также планирует выпустить новые Apple Watch к юбилею линейки гаджетов. Умные часы должны будут получить новый дизайн и некие дополнительные функции для контроля здоровья.
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