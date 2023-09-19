Авторы Cyberpunk 2077 посоветовали игрокам начать новое прохождение с релизом патча 2.0

CD Projekt RED опубликовала небольшое обращение, посвящённое грядущему патчу 2.0 для Cyberpunk 2077. Разработчики посоветовали игрокам начать новое прохождение ролевого экшена, отметив, что оно принесёт куда больше эмоций, если знакомиться со всеми нововведениями постепенно.

Эй, чумбы! Хотя вы сможете продолжить своё прохождение в Cyberpunk 2077 с уже существующем персонажем, мы рекомендуем начать новую игру после обновления 2.0. Из-за большого количества изменений ваш общий игровой опыт значительно улучшится, если вы начнёте сначала.

В обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 разработчики переработают боевую систему и систему полиции, улучшат механику киберимплантов, добавят возможность стрелять и вести ближний бой в транспортном средстве, а также многое другое.

Спустя пять дней, 26 сентября, на ПК, PS5 и Xbox Series выйдет и Phantom Liberty — единственное большое дополнение для Cyberpunk 2077.