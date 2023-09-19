Большинство пользователей Game Pass подписываются за полную цену — аналитики

Утром 19 сентября произошла масштабная внутренняя утечка документов Microsoft. В одной из презентаций внутри компании упоминались успехи Game Pass — сейчас на сервис с бесплатными играми подписано около 25 млн человек.

Интересно, что в Microsoft также указали выручку с сервиса: компания получает около $ 9,26 за каждую подписку стоимостью $ 9,99. Эти данные были актуальны на апрель 2022 года с отдельным упоминанием, что показатель за прошлый год вырос на 12%.

По словам аналитиков, это может сигнализировать о том, что большинство пользователей подписываются по полной цене Game Pass, а не используют пробные версии за $ 1. Если предположение экспертов верно, то Microsoft действительно может получать какую-то прибыль с сервиса, даже несмотря на довольно крупные траты на пополнение каталога.