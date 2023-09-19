Утекло сразу 38 ТБ секретных данных сотрудников Microsoft
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В середине сентября в Сети оказалось около 38 ТБ данных сотрудников Microsoft. Оказалось, что файлы попали в интернет из-за некорректной ссылки, опубликованной на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub.
Из-за непреднамеренной утечки пользователи получили гигантский объём данных, среди которых резервные ключи для учётных записей, переписки, около 30 тыс. сообщений и другая секретная информация, связанная с Microsoft.
Издание Bloomberg связалось с Microsoft, которая подтвердила достоверность утечки. В компании заявили, что проблема уже устранена. При этом никакие данные о клиентах не были раскрыты — как и любая другая важная информация о пользователях сервисов корпорации.
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