Вышел трейлер «Героя наших снов» с Николасом Кейджем — фильм выйдет в России
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Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер фильма «Герой наших снов» — новой картины с Николасом Кейджем. Лента официально выйдет и в России — премьера намечена на 7 марта 2024 года. Прокатчиком выступит компания «Экспонента».
Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.
«Герой наших снов» расскажет о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого он становится невероятно популярным, что приносит ему одни проблемы.
Постановщиком «Сценария сна» выступит Кристоффер Боргли, который в прошлом году дебютировал с картиной «Тошнит от себя». В фильме снялся не только Николас Кейдж, но и Майкл Сера — звезда фильмов «Барби» и «Скотт Пилигрим против всех».
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