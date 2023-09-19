NVIDIA показала красоты Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с рейтрейсингом и DLSS

NVIDIA выпустила новый трейлер, посвящённый технологии масштабирования изображения DLSS. Разработчики показали пример работы версии 3.5 в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — с максимальным рейтрейсингом в разрешении 4К.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA/CD Projekt RED.
Так, авторы похвастались качественным изображением при игре с DLSS 3.5 и высокой производительностью — частота кадров на RTX 4090 с включённой опцией достигает 100 и более FPS. В NVIDIA отмечают, что серия RTX 4000 идеально подойдёт для игры с максимальным качеством картинки и стабильной частотой кадров.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.
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