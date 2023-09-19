В TikTok начали показывать пиратские фильмы в формате коротких роликов

В сентября 2023 года в TikTok наметился новый тренд — пользователи начали загружать полные пиратские версии фильмов. Делают они это с помощью разделения картин на отдельные короткие сегменты — при последовательном просмотре складывается впечатление полноценного просмотра за один присест.

На ситуацию обратили внимание в Wall Street Journal, отметив, что ситуация становится всё более и более серьёзной. Несмотря на то что пользователи не зарабатывают с таких показов ни копейки, у подобных «киносеансов» набираются миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Администрация TikTok тем временем заявила, что активно реагирует на жалобы правообладателей и удалит весь контент, нарушающий авторские права. Однако это не останавливает пользователей — они продолжают создавать новые профили и транслировать пиратские фильмы.