Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В TikTok начали показывать пиратские фильмы в формате коротких роликов

В TikTok начали показывать пиратские фильмы в формате коротких роликов
Аудио-версия:
Комментарии

В сентября 2023 года в TikTok наметился новый тренд — пользователи начали загружать полные пиратские версии фильмов. Делают они это с помощью разделения картин на отдельные короткие сегменты — при последовательном просмотре складывается впечатление полноценного просмотра за один присест.

На ситуацию обратили внимание в Wall Street Journal, отметив, что ситуация становится всё более и более серьёзной. Несмотря на то что пользователи не зарабатывают с таких показов ни копейки, у подобных «киносеансов» набираются миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Администрация TikTok тем временем заявила, что активно реагирует на жалобы правообладателей и удалит весь контент, нарушающий авторские права. Однако это не останавливает пользователей — они продолжают создавать новые профили и транслировать пиратские фильмы.

Материалы по теме
TikTok впервые оштрафовали в Европе на $ 368 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android