ESL анонсировала турнир по Dota 2 с призовым $ 1 млн — он пройдёт в Малайзии в ноябре

Киберспортивный турнирный оператор ESL объявил о проведении глобального турнира ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2. Призовой фонд составит $ 1 млн.
Он пройдёт через две недели после завершения чемпионата мира The International 12 в Куала-Лумпуре. Игры планируется провести в Малазийском международном торгово-выставочном центре.
Видео доступно на YouTube-канале ESL Dota2. Права на видео принадлежат ESL.
Всего на турнир будет приглашено 12 команд, но кто именно будет играть на ESL One Kuala Lumpur 2023 — пока неизвестно. На первом этапе участники будут разделены на две группы, а затем восьмёрка лучших разыграет титул и главный приз в плей-офф.
Напомним, ранее разработчики Dota 2 решили отменить систему Dota Pro Circuit с региональными лигами. По мнению экспертов, это даст больше свободы организаторам коммерческих турниров, подобных ESL One.
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