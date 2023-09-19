iPhone стали разряжаться намного быстрее из-за новой iOS 17

Новая версия операционной системы iOS от компании Apple существенно снижает время работы iPhone без подзарядки — это подтверждает исследование iAppleBytes.
Аналитики протестировали батареи разных моделей iPhone и выяснили, что после обновления iOS 17 аккумулятор работает хуже. Чем старше смартфон, тем сильнее это сказывается на его работе.
Фото: iAppleBytes
Так, iPhone 11 и iPhone 12 разряжаются на 5%, iPhone 13 расходует батарею на 11%, а iPhone XR — сразу на 21%. Это худший результат с релиза iOS 14 — аналитики рекомендуют владельцам смартфонов от Apple пока не обновлять систему, оставаясь на iOS 16.7.
Официальный релиз новой версии iOS состоялся вчера, 18 сентября. В этот раз Apple почти не добавляла новых возможностей, хотя улучшила безопасность и ввела ряд незначительных функций.
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