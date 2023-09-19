Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Один из самых популярных сайтов для просмотра аниме WAKANIM закрывается

Один из самых популярных сайтов для просмотра аниме WAKANIM закрывается
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис WAKANIM, специализирующийся на контенте в жанре аниме, сообщил о своём закрытии. Площадка перестанет работать 3 ноября.

WAKANIM начала свою работу в 2009 году и до последнего времени оставалась одной из самых популярных площадок для легального просмотра самых популярных аниме-сериалов наряду с Crunchyroll. С 2018 по 2022 год компания работала с лицензионным контентом и в России.

Судя по всему, закрытие WAKANIM связано с окончательным слиянием онлайн-кинотеатра с Crunchyroll. Ранее доступные на площадке тайтлы постепенно перебирались к главному конкуренту, чтобы создать общую библиотеку.

Ранее студия Bibury Animation представила трейлер своего нового сериала «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят».

Материалы по теме
Видео
Трейлер аниме «Сто девушек, которые очень-очень сильно тебя любят» — премьера 8 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android