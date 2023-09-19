Один из самых популярных сайтов для просмотра аниме WAKANIM закрывается

Стриминговый сервис WAKANIM, специализирующийся на контенте в жанре аниме, сообщил о своём закрытии. Площадка перестанет работать 3 ноября.
WAKANIM начала свою работу в 2009 году и до последнего времени оставалась одной из самых популярных площадок для легального просмотра самых популярных аниме-сериалов наряду с Crunchyroll. С 2018 по 2022 год компания работала с лицензионным контентом и в России.
Судя по всему, закрытие WAKANIM связано с окончательным слиянием онлайн-кинотеатра с Crunchyroll. Ранее доступные на площадке тайтлы постепенно перебирались к главному конкуренту, чтобы создать общую библиотеку.
Ранее студия Bibury Animation представила трейлер своего нового сериала «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят».
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