Mortal Kombat 1 вышла на ПК и консолях

19 сентября файтинг Mortal Kombat 1 официально вышел на ПК и консолях. Сыграть в новую часть культовой серии могут владельцы базового издания игры на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее экшен почти целую неделю был доступен лишь обладателям расширенной версии проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Mortal Kombat 1 стала мягким перезапуском вселенной «Смертельной битвы» и рассказывает историю Лю Кана, бога огня. Именно он выступит главным протагонистом файтинга, а его сюжетная линия задаст вектор будущим частям серии. На релизе геймерам доступны сразу 24 бойца, в первый набор Kombat Pack войдут ещё шесть персонажей.

Журналисты уже выпустили первые обзоры и называют новинку одной из лучших игр в серии и просто отличным файтингом. Мы также уже прошли сюжетную кампанию и выпустили обзор одиночного режима Mortal Kombat 1.