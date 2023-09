Авторы русской озвучки Black Mesa показали начало игры — локализация выйдет 22 сентября

Студия GamesVoice, которая занимается озвучкой игры Black Mesa на русский язык, представила первые семь минут геймплея с локализацией.

Участие в проекте приняли несколько профессиональных актёров, таких как Константин Карасик (Ваас из Far Cry 6, Вернон Роше из «Ведьмака») Максим Лукин (работал над Control и Ghostrunner) и Наталья Грачёва (обучение в Need for Speed: Hot Pursuit, женские роли в Call of Duty: Black Ops II).

Для скачивания русская озвучка станет доступна с 22 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Crowbar Collective/GamesVoice.

Параллельно студия продолжает работу над несколькими крупными проектами, включая Hogwarts Legacy, Dead Space Remake и Star Wars Jedi: Survivor. Сбор на полную русскую озвучку последней закрыли несколько дней назад.