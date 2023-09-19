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Стало известно, почему Лены Полено не будет в продолжении сериала «Счастливы вместе»

Стало известно, почему Лены Полено не будет в продолжении сериала «Счастливы вместе»
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Актёр Павел Савинков, игравший соседа Букиных в российском сериале «Счастливы вместе», рассказал о плохих отношениях с Юлией Захаровой, исполнявшей роль его жены Лены Полено.

Сценаристы продолжения легендарного сериала решили не приглашать пару на съёмки и полностью закрыть сюжетную линию соседей Букиных. По словам Натальи Бочкарёвой (Даша Букина), это могло привести Захарову к депрессии.

Ранее сегодня Юлию Захарову заметили на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина. Женщина плохо выглядела и курила, некоторые заметили у неё признаки алкоголизма. За несколько лет до этого актриса жаловалась в интервью, что её редко зовут куда-то сниматься.

Премьера сериала «Букины» без Толика и Лены Полено намечена на 7 ноября. В первый сезон войдут 10 эпизодов.

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