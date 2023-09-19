Warner Bros. подтвердила блокировку серверов Mortal Kombat 1 в России и Беларуси

14 сентября стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, который обернулся плачевными новостями для жителей России. Оказалось, что Warner Bros. заблокировала доступ к серверам игры в РФ и Беларуси, однако напрямую об этом нигде не сообщалось. Подобная ошибка возникала во всех новых играх WB Games после ухода из России: MultiVersus, Gotham Knights и даже Hogwarts Legacy

Сразу после официального выхода файтинга на ПК и консолях на сайте поддержки Warner Bros. Games появилась короткая заметка, подтверждающая блокировку серверов Mortal Kombat 1 в России и Беларуси. Больше никакой информации разработчики не предоставили.

Сейчас Mortal Kombat 1 недоступна в России и Беларуси.

Тем временем игроки из России и Беларуси уже нашли обходные способы по обходу блокировок на ПК и консолях.