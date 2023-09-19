Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Warner Bros. подтвердила блокировку серверов Mortal Kombat 1 в России и Беларуси

Warner Bros. подтвердила блокировку серверов Mortal Kombat 1 в России и Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

14 сентября стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, который обернулся плачевными новостями для жителей России. Оказалось, что Warner Bros. заблокировала доступ к серверам игры в РФ и Беларуси, однако напрямую об этом нигде не сообщалось. Подобная ошибка возникала во всех новых играх WB Games после ухода из России: MultiVersus, Gotham Knights и даже Hogwarts Legacy

Сразу после официального выхода файтинга на ПК и консолях на сайте поддержки Warner Bros. Games появилась короткая заметка, подтверждающая блокировку серверов Mortal Kombat 1 в России и Беларуси. Больше никакой информации разработчики не предоставили.

Сейчас Mortal Kombat 1 недоступна в России и Беларуси.

Тем временем игроки из России и Беларуси уже нашли обходные способы по обходу блокировок на ПК и консолях.

Материалы по теме
Как обойти бан России в Mortal Kombat 1
В России нашли лёгкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android